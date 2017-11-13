16 yaşındaki genç evde ölü bulundu

DENİZLİ 'NİN Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 738 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Özgür K. evde hayatını kaybetti. Annesi tarafından sabah yatağından kaldırılmaya çalışılan Özgür K.’nın hareket etmediği ve ailesinin hemen 112 Sağlık ekiplerini aradığı öğrenildi. Eve gelen sağlık ekibi Özgür K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis de evde incelemelerde bulundu. Aile yakınları arasında tartışmalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özgür K.'nın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

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