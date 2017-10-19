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16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı 16 köy ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı 16 köy ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

19 Ekim 2017 Perşembe 08:54
16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, Hazro, Kulp, Silvan ve Lice İlçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Açıklamada ayrıca, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan, Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan, Mutluca köyü ve Şahgeldi mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan, Çaldere, Dolaplıdere ve Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan, Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy ve Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezralarında 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMezraPKK
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