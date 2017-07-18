157 bin yoksula istihdam yolu açıldı!

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, son bir yılda en az bir kez sosyal yardım alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışabilir durumda 157 bin yoksul vatandaşın bulunduğu saptandı.
Söz konusu 157 bin yoksul vatandaş için de istihdam için harekete geçiliyor. 1 Ocak'ta başlatılması kararlaştırılan sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.
1 YILLIK SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN
Bir diğer deyişle, sosyal yardım alanları istihdam eden işverenlere de kolaylık sağlanıyor.
Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.
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