150 metreden denize böyle çakıldı Kameralar anbean kaydetti

İSTANBUL Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyerleri aşarak aracıyla birlikte 150 metreden denize uçtu. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken aracın denize uçtuğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İTFAİYEYE HABER VERDİLER

Sarıyer Rumelikavağı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı sonra sonra denize düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araç denizde olduğu için müdahale edemedi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi, aracıyla birlikte denize uçan sürücünün cesedini denizden çıkarttı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan aracın denize uçtuğu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.