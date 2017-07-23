15 yaşındaki teyzesinin kızına taciz iddiasından tutuklandı

OLAY, geçen 20 Temmuz günü merkez Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. A.D., iddiaya göre, alkol aldıktan sonra teyzesinin evine geldi. A.D. burada teyzesinin çocukları İ.D. ve M.D.'ye para vererek kola almaları için bakkala gönderdi. A.D., bu sırada evde yalnız kaldığı E.N.D.'ye iddiaya göre, sarılarak yatak odasına götürüp, eteğini indirdi. E.N.D. tepki gösterip, bağırdı. E.N.D.'nin çığlıklarını duyan komşuları kapının zilini çalınca, A.D. korkup evden ayrıldı.



E.N.D., olanları ailesine anlattı. Ardından ailesiyle birlikte polis merkezine gidip şikayette bulundu. E.N.D. ifadesinde, 'A.D. ağabey, alkollü halde evimize geldi. Kardeşlerime para verip bakkala gönderdi. Evde yalnız kaldığımızda sarılarak beni yatak odasına götürdü. Eteğimi dizlerime kadar indirdi. Tekme atıp bağırdım. Bu sırada bağırmalarım üzerine komşular kapıya gelerek zile bastı. A.D. de korkup beni bıraktı" dedi.



Şikayet üzerine polis, şüpheli A.D.'yi kısa süre sonra gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.D. ifadesinde, "O gün alkollü vaziyette öz teyzemin evine gittim. Karşı evde oturan tanımadığım bir kızı gördüm ve ona baktım. E.N.D. de bunu kıskanarak bana bağırdı. Ben de alkolün etkisiyle boğazından tutup duvara dayadım ve 2 tokat attım. Sonra evden ayrıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. A.D., sevk edildiği mahkeme tarafından 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.