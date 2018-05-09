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15 yaşındaki genç kız, not bırakıp kendini 13'üncü kattan aşağı attı

Adana'da 15 yaşındaki genç kız, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu bıraktıktan sonra 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

15 yaşındaki genç kız, not bırakıp kendini 13'üncü kattan aşağı attı

Adana'da 15 yaşındaki genç kız, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu bıraktıktan sonra 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:38
15 yaşındaki genç kız, not bırakıp kendini 13'üncü kattan aşağı attı
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ADANA'DA 15 yaşındaki genç kız, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu bırakıp, 13'üncü kattan atlayarak hayatına son verdi.

NOT BIRAKIP PENCEREDEN ATLADI
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik bunalımda olan 15 yaşındaki Asude K. ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu yazdı. Asude K. notu yazdıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI
Durumu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Asude K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİYE FULARI KALDI
Genç kızdan ise geriye düştüğü yerde bulunan fuları kaldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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