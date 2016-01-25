Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

15 yaşındaki çocuk kayboldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 15 yaşındaki İbrahim Tok'tan iki gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki çocuk kayboldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 15 yaşındaki İbrahim Tok'tan iki gündür haber alınamıyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:19
15 yaşındaki çocuk kayboldu
banner404
AVLANMAYA gideceğini söyleyerek Yarıkkuyu köyündeki evinden ayrılan ve  geri dönmeyen Tok için endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
 
Jandarma, Karaman ve Konya AFAD ekiplerinin iz takip köpekleriyle  yaptığı çalışmadan sonuç alınamadı.
 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam  edilecek.
 
Gelecek iyi haberi bekleyen anne Menzile Tok, gazetecilere yaptığı  açıklamada, av merakı olan oğluna yağışlı ve sisli havada dışarı çıkmaması  konusunda yalvardığını söyledi.
 
Oğlunun gitmekte ısrar ettiğini anlatan Tok, "Çobanlık yaptığı için  araziyi çok iyi bilir. O yüzden fazla telaşlanmadık. Gece gelmeyince aramaya  çıktık. Bir sonuç alamadık. Şimdi her yerde arıyorlar. Karanlıktan çok korkardı.  Herhalde siste yolunu kaybetti. İnşallah iyidir. Hayırlı bir haber bekliyorum"  diye konuştu. 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 17:20
Anahtar Kelimeler:
15 Yaşındaki çocuk KaybolduKaramanAfadJandarmaMenzile Tok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim