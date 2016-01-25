15 yaşındaki çocuk kayboldu

AVLANMAYA gideceğini söyleyerek Yarıkkuyu köyündeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen Tok için endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, Karaman ve Konya AFAD ekiplerinin iz takip köpekleriyle yaptığı çalışmadan sonuç alınamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edilecek.

Gelecek iyi haberi bekleyen anne Menzile Tok, gazetecilere yaptığı açıklamada, av merakı olan oğluna yağışlı ve sisli havada dışarı çıkmaması konusunda yalvardığını söyledi.

Oğlunun gitmekte ısrar ettiğini anlatan Tok, "Çobanlık yaptığı için araziyi çok iyi bilir. O yüzden fazla telaşlanmadık. Gece gelmeyince aramaya çıktık. Bir sonuç alamadık. Şimdi her yerde arıyorlar. Karanlıktan çok korkardı. Herhalde siste yolunu kaybetti. İnşallah iyidir. Hayırlı bir haber bekliyorum" diye konuştu.