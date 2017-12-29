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15 yaşında hamile kalan kızla ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

Sakarya'da karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 15 yaşındaki kızın, 16 yaşındaki bir gençle evli olduğu ortaya çıktı

15 yaşında hamile kalan kızla ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

Sakarya'da karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 15 yaşındaki kızın, 16 yaşındaki bir gençle evli olduğu ortaya çıktı

29 Aralık 2017 Cuma 11:32
15 yaşında hamile kalan kızla ilgili skandal gerçek ortaya çıktı
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SAKARYA'NIN Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile evli olduğu ortaya çıktı

KARIN AĞRISIYLA GİTTİLER

Sakarya'da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların hamile oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası küçük kızlardan bir tanesi olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile evli olduğu ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AkyazıKarapürçekSakarya3. Sayfa
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