CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "15 Temmuz'u toplumu ayrıştırmak için kullanıyorlar. Suçları da korkuları da büyük. Ne yaparsanız yapın 15 Temmuz'un hesabını vereceksiniz. Halkın 15 Temmuz'u unutulmaz bir demokrasi mücadelesidir. Sarayın 15 Temmuz'u ise, 20 Temmuz sivil darbesine çıkan en kısa yoldur. Kul hakkı yememiş, adaletten yana olan kimse halkın önünde muhalefet lideri ile tartışmaktan korkmaz. Adaletsizsiniz, korkuyorsunuz. Gelin karşıma '15 Temmuz'u havuz medyanızda tartışalım' diyorum, gelmiyorlar. Halktan ne saklıyorsunuz da ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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