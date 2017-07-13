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15 Temmuz'un en genç gazilerinden... Gözyaşları içinde anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazilerinden olan 16 yaşındaki Kevser Kutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

15 Temmuz'un en genç gazilerinden... Gözyaşları içinde anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazilerinden olan 16 yaşındaki Kevser Kutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

13 Temmuz 2017 Perşembe 08:32
15 Temmuz'un en genç gazilerinden... Gözyaşları içinde anlattı
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16 yaşındaki Kevser Kutlu 15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazilerinden. Kutlu, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımız sokağa dağılın deyince babamla gittik Kızılay'a. Tanklar vardı. Beni kimse tutamadı. Tankın içine atladım. "Sen dedim Türk bir kızı vuracak mısın". 'Çık' dedim teslim ol. "Yok ben çıkmam" dedi. Bir tane er dedi ki "Beni buraya tatbikat var diye getirdiler. Yine dedim ki çık teslim ol.

38 CESET TAŞIDIM

Beni polisler çıkarttı. Ben Genelkurmay'ın önüne gittim, babamı falan kaybettim orada.Ben kendi ellerimle 38 tane ceset taşıdım orada.Ondan sonra dedim kıyamet koptu. Sonra kendimi yerde buldum. Bana diyorlar ki sen ağırsın. "Benden daha ağırları var, siz onları götürün" dedim. Polisler her yerimden kan aktığı için beni Numune Hastanesi'ne götürdü. 5.5 saat sonra kendime gelebildim. Vatan sağolsun"Genç kız bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzFetöDarbe Girişimi
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