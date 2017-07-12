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'15 Temmuz'u asla unutturmayacağız'

Moderatörlüğünü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş'ın yaptığı söyleşide, 15 Temmuz Gazisi Ayla Aşkın konuşmacı olarak yer aldı

'15 Temmuz'u asla unutturmayacağız'

Moderatörlüğünü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş'ın yaptığı söyleşide, 15 Temmuz Gazisi Ayla Aşkın konuşmacı olarak yer aldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:38
'15 Temmuz'u asla unutturmayacağız'
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ANTALYA Valiliği'nin 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Alanya'da yapılan  söyleşiye Kaymakam Mustafa Harputlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ahmet Pınarbaşı, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
'BÜYÜK BADİRE ATLATTIK'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşinin açılış konuşmasını yapan KADEM Üyesi Sibel Çelik, "Türkiye 15 Temmuz’da büyük bir tehlike atlattı. O gece ihanetin en büyüğünü gördük. Ama kahraman milletimiz vatanını darbecilere teslim etmedi. 250 vatan evladı şehit düştü. Tanklara yürekleri ve bilekleriyle direnen kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız hainlere geçit vermedi. Kahraman milletimizin dik duruşu tankların gücünü yendi" dedi. 15 Temmuz şehitleri için hatim duasının ardından konuşan KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş, "40 yılı aşkın süredir devletin içerisinde virüs gibi yayılan örgüt, dini kendine maske yaptı" diye konuştu.
'VATANIM İÇİN SOKAĞA ÇIKTIM'
Taş, "Toplum, 17-25'ten sonra örgütün niyetini gördü. 15 Temmuz gecesi tam anlamı ile idrak etti. Önce vatandaş, sonra sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluklar çok fazla. 15 Temmuz şuurunu kaybetmememiz gerek" dedi. 15 Temmuz Gazisi olan Ayla Aşkın ise darbelerle çok bedel ödediklerini, bir daha bedel ödememek için o gece sokağa çıktığını belirtti. Aşkın, "Her şeyi göze alarak vatanım için, evlatlarımın geleceği için sokağa çıktım. Bir daha olsa hiç tereddüt etmeden yine çıkar, vatanım için elimden ne geliyorsa yaparım. 15 Temmuz'a 'Kontrollü darbe' diyenlere de hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. Söyleşinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Ve Demokrasi DerneğiKadem
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