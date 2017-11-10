15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ’ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05’te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.