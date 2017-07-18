15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

KAZA, saat 04.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Zincirlikuyu istikametinde oldu. İddiaya göre, 37 AN 103 plakalı Otomobili kullanan Şaban Ekici, yağmur nedeniyle yerlerin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Şaban ve eşi Nermin Ekici araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaşlı karı koca Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SARIMSAK DOLU OTOMOBİL

Memleketleri Kastamonu'dan İstanbul'a gelen yaşlı karı kocanın otomobilinde ise bol miktarda sarımsak olması dikkat çekti. Kazada otomobilin içindeki sarımsaklar etrafa dağıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.