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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik felç oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde korkuluklara çıkarak intihara kalkışan vatandaşı ikna etme çalışmaları sürüyor. Öte yandan trafikte yoğunluk oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik felç oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde korkuluklara çıkarak intihara kalkışan vatandaşı ikna etme çalışmaları sürüyor. Öte yandan trafikte yoğunluk oluştu

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik felç oldu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

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