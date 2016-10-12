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12 Mart Günlük Burç Yorumu

'15 Temmuz' kitaplaştı

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananlar Canik Belediyesi tarafından kitap haline getirildi

'15 Temmuz' kitaplaştı

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananlar Canik Belediyesi tarafından kitap haline getirildi

12 Ekim 2016 Çarşamba 20:55
'15 Temmuz' kitaplaştı
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15 Temmuz öncesi, darbe gecesi ve sonrasında devam eden "milli irade" nöbetlerinin detaylarının yer aldığı "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası" isimli eserde yaşananlar kısa notlar ve fotoğraflarla anlatılıyor. Eserin arka kapağında ise Canik Belediye Başkanı Osman Genç’in 2013 yılından 15 Temmuz gecesine kadar paralel yapı ile mücadelesini içeren konuşmaların yer aldığı bir CD bulunuyor.
“15 Temmuz’u unutturmayacağız”
15 Temmuz’un asla unutmaması gerektiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Canik Belediyesi olarak gerek 15 Temmuz öncesi paralel yapıyla mücadelemiz, gerekse de 15 Temmuz darbe gecesinden itibaren gerçekleştirilen ‘milli irade’ nöbetlerinde ülkemizde ve ilimizde yaşanan tarihi anların, olayların ve fotoğrafların bulunduğu kaynak niteliğindeki bu yayını vatandaşlarımızla buluşturarak milletimizin şanlı direniş mücadelesini tarihe not düşmek istedik. Hazırlanan bu eserin dağıtımı ücretsiz yapılacaktır. Bu yayının hazırlanmasında büyük çaba sarf eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Bu eser gelecek kuşaklara hediyemizdir”
15 Temmuz'un ülke için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Ülkemiz 15 Temmuz’da tarihinin en hain planlarından birinin daha uygulanmaya çalışıldığı bir geceye tanık oldu. Ülkemiz, milletimiz yok edilmeye, parçalanmaya çalışıldı. Milletin silahları millete çevrildi. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öldürülmeye çalışıldı. Ancak bu aziz milletimiz kahramanca bir tavır göstererek, meydanlara inmesiyle bu hain darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Bu kahramanlıkların anlatıldığı eserimiz gelecek nesillere aktaracağımız eşsiz bir tarihtir. İnşallah çocuklarımız bu kitabı okuduklarında nasıl bir mücadele verdiğimizi daha iyi anlayacaklardır” diye konuştu. 
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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzCanik Belediyesi
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