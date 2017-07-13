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'15 Temmuz gecesi CHP'nin...'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişiminin TBMM'deki yıl dönümü programına CHP'nin davet edilmemesine ilişkin, "O gün darbe girişimi altında bombalar altında görev yaparken CHP iyiydi. Şimdi nankörlük yapıyorlar. CHP'nin bulunmasıyla darbecilerin moral motivasyonu çöktü, Meclis o nedenle bombalandı. O gün iyiydik, şimdi törenleri bile ayrıştıran bir anlayışı nankörce bir anlayışı sergiliyorlar" dedi

'15 Temmuz gecesi CHP'nin...'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişiminin TBMM'deki yıl dönümü programına CHP'nin davet edilmemesine ilişkin, "O gün darbe girişimi altında bombalar altında görev yaparken CHP iyiydi. Şimdi nankörlük yapıyorlar. CHP'nin bulunmasıyla darbecilerin moral motivasyonu çöktü, Meclis o nedenle bombalandı. O gün iyiydik, şimdi törenleri bile ayrıştıran bir anlayışı nankörce bir anlayışı sergiliyorlar" dedi

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:14
'15 Temmuz gecesi CHP'nin...'
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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği "Sokağa çıkamaz hale gelirsin" sözlerini eleştirdi. Levent Gök, "Cumhurbaşkanının bu söylemleri bir dikta özlemidir. Ana muhalefet partisi ve liderini tehdit etmek başka türlü izah edilemez. Zannediyor ki CHP bunlarda korkacak ve sinecek. CHP tehditle baskıyla sindirilecek bir parti değildir. AK Parti Genel Başkanının bu tehditlerine pabuç bırakmayız" diye konuştu.

"SAYIN MECLİS BAŞKANI BU TÖRENİN HESABINI VERECEKSİN" 

 Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün Meclis'teki gece programına CHP'nin davet edilmemesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "15 Temmuz akşamı hiç tereddüt etmeden Meclis' geldik. Meclis Başkanı yanaklarımızdan öperek bizleri kucaklıyordu. O gün darbe girişimi altında bombalar altında görev yaparken CHP iyiydi. Yüreğimizi ortaya koyduk. Milli irade dedik, hak dedik, o gün bizi baş tacı ettiler. Şimdi nankörlük yapıyorlar. CHP'nin bulunmasıyla darbecilerin moral motivasyonu çöktü, Meclis o nedenle bombalandı. O gün iyiydik, şimdi törenleri bile ayrıştıran bir anlayışı nankörce bir anlayışı sergiliyorlar. Meclis bahçesinde milletin parasını harcayarak hazırlık yapıyorlar, işin içinde CHP yok. Sayın Meclis Başkanı bu törenin hesabını vereceksin. O törende harcanan parada benim de milyonlarca yurttaşın da vergisi var. Dün başbakan akla ziyan bir açıklama yapıyor. Başbakan güya CHP'liler ve yurttaşlarla aklıyla alay ediyor. Bize herhangi bir davet gelmedi diyor. Devlet aklının bu kadar kokuştuğu , çürüdüğü ve iflas ettiği başka bir dönem hatırlamıyorum. 15 Temmuz da darbe girişiminin önlenmesinde CHP'nin büyük bir çabası vardır. Bu gerçeği örtmelerine kapatmalarına izin vermeyeceğiz."  

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Son Güncelleme: 13.07.2017 19:33
Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Levent GökTemmuz Darbe
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