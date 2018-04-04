Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor

15 kız öğrenci iğrenç olayı anlattı: Öğretmen sürekli elle taciz etti

İstanbul'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 15 kız öğrenci, cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı. Savcı tutuksuz yargılanan öğretmen S.K'nın her istismara uğrayan çocuk için 15 kez ayrı cezalandırılmasını istedi

15 kız öğrenci iğrenç olayı anlattı: Öğretmen sürekli elle taciz etti

İstanbul'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 15 kız öğrenci, cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı. Savcı tutuksuz yargılanan öğretmen S.K'nın her istismara uğrayan çocuk için 15 kez ayrı cezalandırılmasını istedi

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
15 kız öğrenci iğrenç olayı anlattı: Öğretmen sürekli elle taciz etti
banner404

SINIF öğretmeni S.K, İstanbul Sarıyer'de bir okulda görevli olduğu dönemde iddiaya göre, lise öğrencisi 15 kıza cinsel istismarda bulundu. Çeşitli zamanlarda istismarda bulunduğu kız öğrenciler, utandıkları için bu durumu ailelerine anlatamadı. Son olarak taciz ettiği bir kız öğrencinin durumu ailesine bildirmesinin ardından okulda soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan diğer öğrencilerde bu durumdan cesaret alarak, yaşadıklarını ailelerine anlattı.

15 ÖĞRENCİNİN ALDIĞI RAPORLAR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

15 öğrencinin velisi bir araya gelerek, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ardından 15 öğrenci Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemenin ardından "15 öğrenci de yaşadıkları olaydan ötürü psikolojik olarak etkilenmiştir" dedi. Bu raporun ardından dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ELLE TACİZ ETMİŞ

15 kız öğrenci, Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadede, çeşitli zamanlarda öğretmenlerinin el yoluyla tacizine uğradıklarını anlattı. Öğrenciler ifadelerinde, öğretmenlerinin genelde bacaklarını, saçlarını ve popolarını ellediğini söyledi. Genç kızların ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, sanık öğretmen hakkında çok yüksek bir ceza talep etti.

İddianamede, öğretmen S.K'nın 15 ayrı öğrenci için 15 kez cezalandırılması talep edildi, Her öğrenci için sanık hakkında istenilen hapis cezasının üst sınırı 22.5 yıl. Yani sanık öğretmen hakkında toplam 337 yıl hapis cezası talep edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTacizÖğretmenöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yengesine tecavüz etti, gazetecilere "Çekmeyin, 3 çocuğum var" dedi
Yengesine tecavüz etti, gazetecilere "Çekmeyin, 3 çocuğum var" dedi
Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü
Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü
Kimyasal alarmı! Hayvanlar telef oldu, ev boşaltıldı.
Kimyasal alarmı! Hayvanlar telef oldu, ev boşaltıldı.

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim