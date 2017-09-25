15 kişilik minibüsten 25 kaçak göçmen çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda polisin yaptığı uygulama sırasında durdurulan 15 kişilik minibüste Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri sonrasında kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Geçtiğimiz iki ay içinde yapılan yol uygulamalarında üç ayrı insan kaçakçılığı olayını önleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yakalanan toplam 27 kaçak göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmişti.

