15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

MARDİN Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ‘kaçak sigara ticaretini önlemeye’ yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, Mardin-Savur karayolu üzerinde yapılan uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen 2 araç durdurulmak istenilmiş ancak araçlar yapılan dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, yapılan kovalamaca sonrasında durdurulan araçlar içerisinde arama gerçekleştirilmiş, yapılan aramalarda 1 araç içerisinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.