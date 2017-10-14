15 aylık bebek yatağında ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Hacı Bayram-Safiye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan 15 aylık Muhammed Musab Karabulut hastalanınca ailesi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Acil Servisine götürüldü.

Burada yapılan muayenesinin ardından minik Muhammed özel bir hastaneye sevk edildi. Yüksek ateş ve bronşit tanısı konulan bebek oksijen tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesi tarafından Alibaba Mahallesi 28'inci Sokak'taki evlerine getirilen bebeği sabah saatlerinde anne Safiye Karabulut yatağında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi minik Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin kesin ölüm nedeni için vücudundan alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.