15 aylık bebek 3. kattan betona düştü

EDİNİLEN bilgiye göre olay Korubaşı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre anne F.A., 15 aylık kız bebeği olan E.M.A. ile birlikte yakınlarının evine misafirliğe gitti. Bu sırada minik bebek, 3. katın camından beton zemine düştü. Yaklaşık 7-8 metreden aşağıya düşen bebek için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları bebeği ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada müşahede altına alınan E.M.A., BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Minik bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Ev sakinleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.