14 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı

ADANA'DA 7. sınıf öğrencisi okuldan kaçmasına izin vermeyen müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah okula gelen 7. sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14) okuldan kaçmak istedi. Okulun güvenlik görevlisi duruma müdür yardımcısı Yunus Esen'e bildirdi. Müdür yardımcısı okulun bahçesine gelerek öğrenciye ders saatinde okuldan çıkamayacağını söyledi. Buna rağmen öğrenci okuldan çıkmak istedi. Ş.C.K, okuldan ayrılmasına izin vermeyen müdür yardımcısına cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Müdür yardımcısını bacağını 3 yerinden bıçaklayan öğrenci, olay yerinden kaçtı. Yaralanan müdür yardımcısı okula çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan müdür yardımcısının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaçan öğrenci ise yakalanarak çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli çocuğun ilk alınan ifadesinde müdür yardımcısının kendisinin okuldan çıkmasına izin vermediğini gitmekte ısrar edince darp edildiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.
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