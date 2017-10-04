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14 yaşındaki kız çocuğunun rezidansta şok ölümü

Adana'da 14 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi kız çocuğu rezidansın 18'inci katından düşerek hayatını kaybetti

14 yaşındaki kız çocuğunun rezidansta şok ölümü

Adana'da 14 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi kız çocuğu rezidansın 18'inci katından düşerek hayatını kaybetti

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:44
14 yaşındaki kız çocuğunun rezidansta şok ölümü
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ADANA'DA 14 yaşındaki lise 1'inci sınıf öğrencisi kız çocuğu rezidansın 18'inci katından düşerek hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bir rezidansta ikamet eden bir kişi rezidansın asma katının damında bir kız çocuğunun yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşında lise 1'inci sınıf öğrencisi Nefise Sultan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 
Polis ekipleri kız çocuğunun nasıl öldüğünü belirlemek için araştırma başlattı. Nefise Sultan C.'nin rezidansın kapıcısının kızı olduğu ve sabah okula gitmek için evden çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun düştüğü yerde çantasının da olması dikkat çekti.  
Polis yaptığı araştırmada kız çocuğunun 18 katlı rezidansın 18'inci katından düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili araştırma sürdürülürken kız çocuğunun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. 
 Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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AdanaRezidansSeyhan
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