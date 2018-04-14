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14 yaşındaki kız çocuğuna istismar mesajla ortaya çıktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı

14 yaşındaki kız çocuğuna istismar mesajla ortaya çıktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:08
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar mesajla ortaya çıktı
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İDDİAYA göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, kız arkadaşına kendisine cinsel istismarda bulunulduğu yönünde mesaj çekti. Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajı gören arkadaşının babası polise giderek ihbarda bulundu.

Kız çocuğunun alınan ifadesinden sonra harekete geçen polis, E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. ve S.Ç. denetimli olarak serbest kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 14.04.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirIstismar
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