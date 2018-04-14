14 yaşındaki kız çocuğuna istismar mesajla ortaya çıktı

İDDİAYA göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, kız arkadaşına kendisine cinsel istismarda bulunulduğu yönünde mesaj çekti. Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajı gören arkadaşının babası polise giderek ihbarda bulundu.

Kız çocuğunun alınan ifadesinden sonra harekete geçen polis, E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. ve S.Ç. denetimli olarak serbest kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.