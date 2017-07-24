14 yaşındaki çocuk direksiyondaydı: Feci kaza

KAZA, Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo firmasına ait Barış Şen idaresindeki 14 NB 283 plakalı panelvan minibüs, Yolçatı Sokak yönüne seyrederken Rahmet Sokak yönünden gelen 14 yaşındaki H.Y. idaresindeki 14 DK 978 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, kargo aracı ise devrildi. Kazada otomobilde bulunan H.Y. ve annesi Aynur Y. ile kargo aracında bulunan sürücü Barış Şen ile Taner Uludağ yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur Yavuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.