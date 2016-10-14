13 yaşındaki kuzenine cinsel istismardan tutuklandı

ASKERDEN yeni gelen Zafer D., iddiaya göre dayısının kızı S.E.'ye evde kimsenin olmadığı sırada cinsel itismarda bulundu. S.E.'nin durumu annesine anlatması üzerine aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Zafer D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklandı. S.E. ise koruma altına alındı.

DHA

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