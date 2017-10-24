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13 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

Edirne'de husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki U.B., aynı yaştaki Erkan Mermi'yi, çalıntı olduğu belirlenen pompalı tüfekle vurarak öldürdü

13 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

Edirne'de husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki U.B., aynı yaştaki Erkan Mermi'yi, çalıntı olduğu belirlenen pompalı tüfekle vurarak öldürdü

24 Ekim 2017 Salı 17:06
13 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü
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OLAY, Menzilahır Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi'yi tüfekle öldürünce, iki aile arasında husumet oluştu. Bugün mahallede Dalbüken'in yeğeni U.B. ile öldürülen Aydoğan Mermi'nin oğlu Erkan Mermi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalle sakinleri tarafından büyümeden sonlandırıldı.
Kavganın ardından evlerine giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri döndü, Erkan Mermi'yi ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erkan Mermi, ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mermi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. U.B.'nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi. 

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Menzilahır MahallesiEdirneKavgaErkan Mermi
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