13 öğretmen tutuklandı

EDİNİLEN bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında aralarında daha önce açığa alınan ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., H.S., O.Y., S.E., T.C., H.Ş., M.K., B.B., M.H., Y.K., Ö.Ö., İ.İ., A.D., A.A., B.Ş., M.S. ve Y.K. Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Sungurlu Adliyesi'ne getirildi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.K., H.S., O.Y., S.E., T.C., H.Ş., M.K., B.B., M.H., Y.K., Ö.Ö., İ.İ., A.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. serbest bırakıldı. B.Ş. M.S. ve Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.