13 DAEŞ militanı yakalandı

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:23
EDİNİLEN bilgiye göre, olası terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütüne militan temininin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'den Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek isteyen ve DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 1'i Türk 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 kişiden birinin çocuk yaşta olduğu bildirilirken gözaltına alının Türk'ün de küçük yaşta olduğu belirlendi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı
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Son Güncelleme: 25.01.2016 18:23