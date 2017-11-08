129 kaçak göçmen yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenlere yönelik gelen ihbarlar üzerine dün gece ile bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Dikili açıklarında 62 göçmen, Bademli önlerinde ise 67 göçmen yakalandı. Yakalanan 63’ü çocuk toplam 129 kaçak göçmen , ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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