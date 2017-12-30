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12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Diyarbakır’da 12 yıl önce arazi kavgası nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası sonlandırıldı. Tarafların Kur’an-ı Kerim’in altından geçip tokalaşması ile kan davası son buldu

12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Diyarbakır’da 12 yıl önce arazi kavgası nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası sonlandırıldı. Tarafların Kur’an-ı Kerim’in altından geçip tokalaşması ile kan davası son buldu

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:30
12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
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DİYARBAKIR'DA, yaklaşık 12 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü sonrası başlayan kan davası, düzenlenen barış yemeği ile son buldu.  
  Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Alçık köyünden Karakaş ve Bozan aileleri, 12 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada Bozan ailesinden bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından iki aile arasında kan davası yaşandı. Yaklaşık 12 yıl boyunca sürekli tedirgin hareket etmek zorunda kalan aileler, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve kentin ileri gelenlerinin araya girmesi ile barışma kararı aldı. Karakaş ve Bozan aileleri, 12 yıl süren kan davalarını bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile sonlandırdı. Her iki aileden çok sayıda kişinin katıldığı barış yemeği, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Karakuş ve Bozan ailelerinin ileri gelenleri el sıkışıp tokalaştıktan sonra Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barış yemini etti.

  "Eskiden intikam almak yiğitlikti ama bugün intikam almak cehalettir"
  Burada bir konuşma yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sürekli kan ve gözyaşı, savaşlar gördüklerini söyledi. Ensarioğlu, "Ancak bizi sevindiren o ki son yıllarda artık bu kötü adeti bu kötü mirası bir tarafa bıraktık. Bizim bölgede artık kimse bu acıları yaşamak istemiyor. Ölümün kan davasının, savaşların hiç kimseye faydası yok. Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. Bu anlayıştır ki artık günümüzde en ufak bir hadise meydana geldiği zaman bugünkü topluluğun burada olduğu gibi, herkes kendince devreye girer, kendince sulh için çabalar, bu açılar yaşanmasın ister. İnsanlar arasında her zaman anlaşmazlıklar olabilir, her zaman hatalar, yanlışlar olabilir. Bir anlık nefsimiz ve kızgınlığımıza yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere, aile fertlerine ve topluma devretmemek. Allah’ın da emrettiği gibi toplumun da istediği gibi nefsine yenik düşmeden, sulh için doğru adım atabilmektir. Eskiden bir hadise olduğu zaman intikam almak yiğitlikti ama bugün intikam almak cehalettir. Yiğitlik odur ki sulh için barış için toplumun esenliği için adım atmaktır. O yüzden ben özellikle Bozan ve Karakaş ailelerine bu barışı sağladıkları için ve dostlarını kırmadıkları için, Allah’ın rızası için bu barışı gerçekleştirdikleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
  Konuşmaların ardından iki aile üyeleri, barış için verilen yemek sofrasına bir arada oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKAN DAVASIKur’an-ı Kerim
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