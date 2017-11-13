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13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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12 yaşındaki oğlunu bıçakladı, kanlı elleriyle gözaltına alındı

Kayseri'de yürüme engelli baba, 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ellerindeki kanı yıkamadan polis tarafından gözaltına alındı

12 yaşındaki oğlunu bıçakladı, kanlı elleriyle gözaltına alındı

Kayseri'de yürüme engelli baba, 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ellerindeki kanı yıkamadan polis tarafından gözaltına alındı

13 Kasım 2017 Pazartesi 07:46
12 yaşındaki oğlunu bıçakladı, kanlı elleriyle gözaltına alındı
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KAYSERİ'DE yürüme engelli baba, tartıştığı 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu öldürdü. Evlat katili olan baba elleri ve üstü kanlı bir şekilde gözaltına alındı.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

Olay,  Melikgazi ilçesine bağlı  Kıranardı Mahallesi  Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Hasan E. ile zihinsel engelli oğlu 12 yaşındaki H.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında yürüme engelli Hasan E.'nin oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Komşuları çığlıkları duyması üzerine olayı fark ederek 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

ELLERİNDE OĞLUNUN KANIYLA GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde 12 yaşındaki H.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında baba Hasan E. elinde ve üzerinde oğlunun kanları varken gözaltına alındı. Hasan E.'nin diğer 3 çocuğunun da zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriGözaltı
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