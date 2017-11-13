12 yaşındaki oğlunu bıçakladı, kanlı elleriyle gözaltına alındı

KAYSERİ'DE yürüme engelli baba, tartıştığı 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu öldürdü. Evlat katili olan baba elleri ve üstü kanlı bir şekilde gözaltına alındı.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Hasan E. ile zihinsel engelli oğlu 12 yaşındaki H.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında yürüme engelli Hasan E.'nin oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Komşuları çığlıkları duyması üzerine olayı fark ederek 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

ELLERİNDE OĞLUNUN KANIYLA GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde 12 yaşındaki H.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında baba Hasan E. elinde ve üzerinde oğlunun kanları varken gözaltına alındı. Hasan E.'nin diğer 3 çocuğunun da zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ise sürüyor.