12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi Afgan tutuklandı

OLAY , geçen 2 Kasım günü saat 17.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Osman H., sokakta gördüğü aynı mahallede oturan B.K. adlı kız çocuğunu zorla bir apartmanın girişine götürüp öpmeye çalıştı. B.K.'nin çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, Osman H.'yi yakalayarak dövdü. Çağrılan polise teslim edilen şüphelinin sağlık kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Osman H., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar ' suçundan tutuklandı.

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