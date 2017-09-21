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12 PKK'lının öldürüldüğü yeri gören Vali şaştı kaldı: Karargah gibi

12 teröristin öldürüldüğü bölgede inceleme yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Burası tam bir karargah gibi" dedi

12 PKK'lının öldürüldüğü yeri gören Vali şaştı kaldı: Karargah gibi

12 teröristin öldürüldüğü bölgede inceleme yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Burası tam bir karargah gibi" dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 10:14
12 PKK'lının öldürüldüğü yeri gören Vali şaştı kaldı: Karargah gibi
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SİİRT Valisi Ali  Fuat Atik, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği Eruh ilçesi  Akmeşe Köyü kırsalında  PKK'lı teröristlerin mevzilendiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Vali Atik, 'Burası tam bir karargah gibi' dedi. Askerler Atik'e uçağın yaptığı atışlarla oluşa büyük yarığı da gösterdi.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Ali  Fuat Atik, 3'üncü  Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl  Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdür Vekili Saruhan  Kızılay ile birlikte 16  Eylül'de  PKK terör örgütüne karşı yürütülen ve büyük başarı elde edilen operasyonların gerçekleştirildiği Eruh ilçesi kırsalındaki bölgeye helikopterle gitti. Operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vali Atik ve beraberindekiler, buradaki askeri yetkililerden de son durum hakkında bilgi aldı.
12 KİŞİLİK TERÖRİST GRUP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği alanı gezen Vali Atik, "Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimize yönelik büyük bir eylem hazırlığı içinde bulunan teröristlerin, güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesi 12 kişilik grup, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir. Terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam ediliyor" dedi.
YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Atik,  Pervari ilçesi, Doğan köyü askeri üs bölgesine geçerek, yapımı devam eden Siirt-  Pervari, Van-  Şırnak güvenlik yolunu inceledi. Yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik'in Doğan köyü askeri üs bölgesi ve güvenlik yolu denetim ve incelemelerinde,  Karayolları Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Vecip Mert ve Karayolları 9'uncu Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Aksu da eşlik etti.
 

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Son Güncelleme: 21.09.2017 10:15
Anahtar Kelimeler:
SiirtJandarmaFuat AtikEruh İlçesiSelçuk YavuzKarayolları Genel Müdürlüğü
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