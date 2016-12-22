12 öğrenci hastanelik oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ortaokulda "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında, öğrenciler evlerinden pasta, poğaça, patlamış mısır ve çerez getirdi. Yiyecekleri tüketen sınıftaki 20 öğrenciden 12’si, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanması üzerine üzerine, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.