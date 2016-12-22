12 milyon liralık uyuşturucu operasyonu kamerada

EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp’te bir evde yüklü miktarda uyuşturucunun saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yönelik fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 15 Aralık Perşembe günü adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kilogram ecstasy hap, 4 kilogram kokain, 39 kilogram esrar ile 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 2 adet Kaleşnikof ele geçirilirken, adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Veysel Y., Ömer A., Veysel A. ve Özgür İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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