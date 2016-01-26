12 göçmen kaçakçısı yakalandı

AYRICA içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 28 göçmen yakalandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince son zamanlarda göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda, Cunda Adası Parlamenterler Sitesi mevkiinden bir sürat teknesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla göçmenleri götürmeye çalışan 12 kişi yakalandı. 12 kişinin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Irak ve Suriye uyruklu 28 göçmen yakalandı. Cuma günü yapılan operasyonda; E.N., H.A. ve İ.A. isimli organizatörler gözaltına alındı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM Grup Amirliği’nin iki gün süren sıkı takibinin ardından F.T., R.K., S.Ö., A.B.E., N.Ç., Z.A.K., D.S., U.Z. ve V.Y. isimli 9 organizatör daha yakalandı. Yakalanan toplam 12 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan bu sabah Ayvalık Adliyesi’ne götürülerek mahkemeye çıkarıldı. Akşam saatlerine kadar süren yargılamanın ardından 12 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.K. ve F.T. adlı şahıslara adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.