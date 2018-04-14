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12 ayrı taciz ve hırsızlık suçundan tutuklandı, 5 olayın daha faili çıktı

Isparta ve Konya’da karıştığı 12 cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan şahsın 5 olayın daha faili olduğu ortaya çıktı

12 ayrı taciz ve hırsızlık suçundan tutuklandı, 5 olayın daha faili çıktı

Isparta ve Konya’da karıştığı 12 cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan şahsın 5 olayın daha faili olduğu ortaya çıktı

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:09
12 ayrı taciz ve hırsızlık suçundan tutuklandı, 5 olayın daha faili çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 12 cinsel taciz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan C.Ö.'nün (34), 19 Mart’ta gece vakti Gülevler Mahallesi’nde bir okuldan çelik kasayı açarak hırsızlık yaptığı, aynı tarihte Binbirevler Mahallesi’nde bir okul kantininden para çaldığı, 12 Nisan’da gece vakti Yedişehitler Mahallesi’nde bir kız öğrenci yurdunda hırsızlığa teşebbüs ettiği ve aynı tarihte yine gece saatlerinde Bağlar Mahallesi’ndeki bir kız yurdundan 2 ayrı adet laptop çaldığı ortaya çıktı. 

Isparta kent merkezinde 19 Mart ile 12 Nisan arasında gerçekleşen toplam 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının faili C.Ö.'nün kiralık bir araç kullandığı ve tek başına hareket ettiği tespit edildi.

Zanlı hakkında, aydınlatılan olaylar sonrasında tespit edilen ve suç dosyalarıyla ilgili cezaevinde ayrıca bir soruşturma yapılacağı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
IspartaKonyaHırsızlık
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