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12 araç birbirine girdi! 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu

12 araç birbirine girdi! 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:39
12 araç birbirine girdi! 10 kilometre kuyruk oluştu
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KAZA öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Meydana gelen zincirleme kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinde çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM'de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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