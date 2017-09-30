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11 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

Eskişehir'de 11 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp evinin bahçesindeki su kuyusuna attığı belirlenen zanlı, Sakarya'da yakalandı

11 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

Eskişehir'de 11 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp evinin bahçesindeki su kuyusuna attığı belirlenen zanlı, Sakarya'da yakalandı

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:29
11 yıllık cinayetin sırrı çözüldü
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İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık 2006'dan bu yana kayıp olarak aranan Hasan Çiloğlu'nun (35) en son arkadaşı Ayhan D. ile görüldüğünü belirledi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan  Ayhan D'nin  verdiği cevaplar ve  şüphe uyandıran  konuşmaları, Çiloğlu'nun bulunması için  çalışma başlatan polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis, Çiloğlu'nun, Ayhan D. tarafından öldürülmüş ve şüphelinin daha  önce yaşadığı Erenköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesine gömülmüş olabileceğini  değerlendirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle Erenköy Mahallesi Kınalı  Sokak'ta Ayhan D'nin eskiden yaşadığı evin bahçesinde önceden su kuyusu olarak  kullanıldığı anlaşılan ve üzeri betonla kapatılmış alan, iş makineleriyle  kazıldı.

Kazı sonucunda Hasan Çiloğlu'na ait olduğu değerlendirilen kafatası,  kemik ve elbise parçaları bulundu.

Zanlı Ayhan D, Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği  operasyonla Sakarya'da yakalandı.

Ayhan D'nin, emniyetteki ifadesinde, "Çiloğlu'ndan para alacağı  bulunduğunu, bu yüzden 11 yıl önce kendisine ait evde çıkan kavga sırasında  mutafağın camının kırıldığını, yerden aldığı  kırık cam parçası ile Hasan  Çiloğlu'nu boynundan yaraladığını, olay yerinde hayatını kaybeden arkadaşını evin  bahçesindeki su kuyusuna attığını." söylediği öğrenildi.

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Il Emniyet MüdürlüğüEskişehir
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