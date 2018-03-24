11 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle ablasını kafasından vurarak öldürdü

ORDU'NUN Ünye ilçesinde 11 yaşındaki küçük çocuk, tüfekle kazara ablasını başından vurarak ölümüne neden oldu.
KAZARA 12 YAŞINDAKİ ABLASINI VURDU
İnkur Mahallesi Fezviçakmak mevkisinde meydana gelen olayda 11 yaşındaki S.K. evlerinde babasının tüfeğinin yerini değiştirmeye çalıştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.'yi başından vurdu.
ANNE KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Silah sesinin duyulması üzerine annesi kızını yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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