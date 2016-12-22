11 kişi daha tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için geçen hafta başında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 112 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 19 kişinin tutuklanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların sayısı 30'a çıktı. Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, hakkında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün ise halen arandığı bildirildi.

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