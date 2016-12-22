11 kişi daha tutuklandı

Gözaltına alınanlardan 19 kişinin tutuklanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların sayısı 30'a çıktı. Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, hakkında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün ise halen arandığı bildirildi.
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