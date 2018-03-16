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11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?

Çanakkale'de, 11 gün önce kaybolan çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya (60), köylüler tarafından dere yatağında ölü bulundu

11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?

Çanakkale'de, 11 gün önce kaybolan çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya (60), köylüler tarafından dere yatağında ölü bulundu

16 Mart 2018 Cuma 18:06
11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?
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BAYRAMİÇ ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya, 6 Mart Salı günü evinden çıkarak, tedavi olmak için Ezine Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından eve dönmeyince ailesi Halil İbrahim Çetinkaya hakkında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma köy ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Günlerce aranan Halil İbrahim Çetinkaya için bir sonuç alınamadı. Bugün öğle saatlerinde köylüler, Halil İbrahim Çetinkaya'nın cansız bedenini Kumca mevkiindeki dere yatağında buldu. Köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Halil İbrahim Çetinkaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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ÇanakkaleHalil İbrahim ÇetinkayaEzine Devlet Hastanesi
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