108 kaçak yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili'de bir grubun lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdu.



Bottaki Suriye uyruklu 11'i çocuk 43 kişi yakalandı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurdu.



Bottaki Suriye uyruklu 65 kişi yakalandı.



Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri belirtildi.

