100 milyon TL'lik vurgun! Ucuz otomobil hayali, kötü sonla bitti

"FETÖ'NÜN araçlarını ucuza satıyoruz" diyerek İstanbul Silivri'de çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslarından biri tutuklandı.
100 MİLYONLUK VURGUN YAPIP SIRRA KADEM BASTI
Dolandırıcılar geçtiğimiz aylarda piyasa değeri 100 bin lira olan araçları "FETÖ'nün araçları" diyerek çok daha ucuza satarak piyasaya güven vermeye başladı. Silivri'den de birkaç ismi yanlarına dahil eden dolandırıcılar, aralarında oto galericileri, siyasetçiler, memurlar ve iş dünyasından birçok isimden yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçleri, şüphelilerden E.Ö.'yü ilçe dışında yakaladı.
30'DAN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların bugüne kadar 30'dan fazla kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edilirken, mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
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