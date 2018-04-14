100 binde bir kişide görülüyor! 2 kardeş de...

ÜÇLERBEY Mahallesi'nde bakımsız kiralık bir evde yaşayan Okan ve Nurcan Demir çiftinin 4 çocuğundan 2'si 100 binde 1 kişide görülen Larsen Sendromuyla dünyaya geldi. Eklemlerde doğuştan çıkıklıkların meydana geldiği bir hastalık olan Larsen Sendromu ile mücadele eden 20 yaşındaki Umut ve 5 yaşındaki Nilsu Deniz Demir kardeşler tedavileri için yardım bekliyor. Anne, çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenirken, baba Oktay Demir 5 yıl önce inşaattan düştüğü için çalışmakta zorluk çekiyor. Aile, geçimini aldıkları engelli maaşıyla sağlamaya çalışıyor. Ailenin diğer iki çocuğu 7 yaşındaki Okan Can ve Kemal ise zorlu şartlarda okula gidip eğitim ve öğretimlerine devam ediyor.

"AMELİYATLARINI YAPTIRAMADIK"

Anne Nurcan Demir çocuklarının birinden aldıkları maaşla geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Çocuklarımız rahatsız birinin maaşı ile geçiniyoruz. Eşim de rahatsız. Oturduğum ev kötü, yıkılıyor. Farelerle uğraşıyoruz. Çocuklarımın hiçbir şeyini alamıyorum. İhtiyaçlarını gideremiyorum. İki tane çocuğum var onlar okula gidiyor, onlara üniforma bile alamıyorum. İki senedir okula üniformasız gidiyorlar. Çocuklarım da durmadan eklem çıkıkları oluyor. Kolları çıkıyor, bacakları çıkıyor. Kendimiz hastaneye götürüyoruz. Bazen gece oluyor, yatakta dönerken oluyor. Çocuklar bacaklarından da rahatsız oluyor. Çok canı acıdığı zaman havale geçirdikleri oluyor. Yapıları çok zayıf. Vücutlarında eklem bozukluğu olduğu için hemen çıkıyor. Çocuğun ameliyatı var yaptıramadık. İyi bir doktorda ameliyat yaptırmak isterim. Sabah kalktığımda diğer çocukları okula gönderiyorum. Hasta çocuklarımın kahvaltısı, yemesi, içmesi, giyiminin ardından diğer çocuklarımı okuldan almaya gidiyorum. Bu sırada çocukları evde tek bırakıyorum. Kapıyı üzerilerine kilitliyorum" dedi.