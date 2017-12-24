Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

10 Yaşındaki kızı taciz edince meydan dayağı yedi

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık, esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi

10 Yaşındaki kızı taciz edince meydan dayağı yedi

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık, esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi

24 Aralık 2017 Pazar 18:01
10 Yaşındaki kızı taciz edince meydan dayağı yedi
banner404

DİYARBAKIR'IN merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.Ş.E. (21), esnaf tarafından yakalanınca meydan dayağı yedi, ardından polise teslim edildi.

KÜÇÜK KIZ BAĞIRINCA ESNAF TOPLANDI

Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak keşisiminde bulunan bir apartmanının girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. M.Ş.E., bir kız çocuğunu bina girişine götürdü. Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaflar, binaya girdi.

POLİS ZOR KURTARDI

Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.'yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.

"İNSANİ GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, "Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Biz de insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü" dedi.

"O AN KARDEŞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Esnaf Muhammed Koç ise olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, "O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın" diye konuştu. Gözaltına alınan M.Ş.E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Üniversite öğrencisine tecavüz iddiası asılsız çıktı
Üniversite öğrencisine tecavüz iddiası asılsız çıktı
Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü
Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim