Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113259
ALTIN
156.940
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.0163
EURO
4.4518
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye katladı!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye...
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
banner468

10 milyon TL'ye yapıldı ama... 2 ayda sadece 10 kadın gitti

Yozgat'ta kadınlara özel olarak açılan 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi’ açılışının üzerinden 1 yıl geçmeden kapandı

10 milyon TL'ye yapıldı ama... 2 ayda sadece 10 kadın gitti

Yozgat'ta kadınlara özel olarak açılan 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi’ açılışının üzerinden 1 yıl geçmeden kapandı

02 Kasım 2017 Perşembe 15:58
10 milyon TL'ye yapıldı ama... 2 ayda sadece 10 kadın gitti
banner404

YOZGAT'TA, İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcama yapılarak inşa edilen 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi’nin, geçen yılın Eylül ayında yapılan işletim ihalesini alan firma, 2017 yılı Mart ayında tesisi hizmete açtı.

32 bin 500 lira bedelle işletim ihalesini kazanan Alpbolat İnşaat, süreç içerisinde beklenen müşteri sayısını yakalayamadı.

Kadınlar Termal Tesisi'nin işletmecisi Nevzat Bolat, tesislerin hizmete girdiği günden bu yana kadınların ilgi göstermediğini söyledi.

Haftanın belli günlerinde erkeklerin kullanımına açılmasını talep ettiklerini ancak kabul görmediğini dile getiren Bolat, "Ekim ve Eylül aylarında tesislerden yararlanan kadın sayısı 10’dan az.

Boş tesislere daha fazla masraf yapmak yerine kapalı tutmayı tercih ettik. Sözleşme gereği işletme kira bedelini ödemeye devam edeceğiz. Tesisin kullanışlı hale getirilmesi içinde düzenlemeler yapılması gerekiyor" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YozgatTERMAL AQUATermal Aqua Park
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu
Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu
Hangi Türk üniversitesi şeytanla mücadele için uzman arıyor?
Hangi Türk üniversitesi şeytanla mücadele için uzman arıyor?
Çalışma Bakanı: Çocuğunu çalıştıranın gözünün yaşına bakmayız
Çalışma Bakanı: Çocuğunu çalıştıranın gözünün yaşına bakmayız

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim