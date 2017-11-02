10 milyon TL'ye yapıldı ama... 2 ayda sadece 10 kadın gitti

YOZGAT'TA, İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcama yapılarak inşa edilen 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi’nin, geçen yılın Eylül ayında yapılan işletim ihalesini alan firma, 2017 yılı Mart ayında tesisi hizmete açtı.
32 bin 500 lira bedelle işletim ihalesini kazanan Alpbolat İnşaat, süreç içerisinde beklenen müşteri sayısını yakalayamadı.
Kadınlar Termal Tesisi'nin işletmecisi Nevzat Bolat, tesislerin hizmete girdiği günden bu yana kadınların ilgi göstermediğini söyledi.
Haftanın belli günlerinde erkeklerin kullanımına açılmasını talep ettiklerini ancak kabul görmediğini dile getiren Bolat, "Ekim ve Eylül aylarında tesislerden yararlanan kadın sayısı 10’dan az.
Boş tesislere daha fazla masraf yapmak yerine kapalı tutmayı tercih ettik. Sözleşme gereği işletme kira bedelini ödemeye devam edeceğiz. Tesisin kullanışlı hale getirilmesi içinde düzenlemeler yapılması gerekiyor" dedi.
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