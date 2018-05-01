10 kişilik gasp çetesinin lideri kadın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden gasp çetesi çökertildi. Çete lideri kadının darp edilen yaşlı kadının kızının yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Olay, 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi, 66 yaşındaki M.V.’nin dairesinin önüne gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı kadın ne olduğunu anlayamadan şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı. Şüpheliler, yaşlı kadının ellerinin ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra evde değerli eşya arayan şahıslar, evde bulunan imitasyon takıları aldı. Bu esnada kapı zilinin çalmasıyla birlikte telaşa kapılan şahıslar, evden uzaklaştı. Ev sahibi kadının kızı F.V. ise olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü öğrenildi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 15 Mart’ta S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.K. ve A.Y çıkarıldıkları adil makamlarca tutuklanırken, geri kalanlardan kontrol şartlı olmak üzere serbest bırakılmıştı.