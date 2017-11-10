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10 Kasım'a damga vuran kare!

Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümünde Taksim'de inşaatta çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak vinç tepesinde saygı duruşunda bulundu

10 Kasım'a damga vuran kare!

Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümünde Taksim'de inşaatta çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak vinç tepesinde saygı duruşunda bulundu

10 Kasım 2017 Cuma 11:26
10 Kasım'a damga vuran kare!
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ATATÜRK'ÜN ölümünün 79. yıl dönümünde inşaatta çalışan işçiler saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Taksim'de metrelerce yükseklikte bulunan işçilerin vinç ve inşaat üstünde Ata'ya saygı duruşunda bulunduğu görüldü. Fotoğraflar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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10 KASIM
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